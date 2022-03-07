為降低長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險，疾管署今天宣布，即起公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）接種對象，擴大提供滿71歲以上，且滿65歲後未曾接種過該項疫苗的長者1劑公費疫苗，俾有效運用疫苗。

疾管署統計，公費PPV23疫苗為全年提供符合實施年齡長者接種，我國75歲以上長者每年接種PPV23近5萬人劑，2021年流感季至今僅3.5萬人接種，較往年減少甚多，接種率僅41％。

疾管署副署長莊人祥表示， 2021年流感季至今75歲以上公費接種僅打了3.5萬人，這數字相較上個流感季打了約8萬人左右低上不少，而以往每個流感季都有約5萬人接種，因此才會擴大開放至71歲以上的公費對象，估計這次開放之後，受益人數可達19.1萬人。

莊人祥說，冬季為侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)好發季節，截至目前國內累計22例，65歲以上長者佔59.1％，雖然相較去年同期的53例， 比例上有降低，但還是希望符合年齡的民眾出來接種，而疫苗肺炎鏈球菌疫苗全年都可接種，唯獨需與新冠疫苗間隔7天，和其他疫苗如流感疫苗等則可同時接種於不同部位或間隔任何時間接種。

疾管署呼籲，IPD好發於嬰幼兒及老年人，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死。民眾應按時接種肺炎鏈球菌疫苗，未曾接種過的長者應儘早至各地衛生所或合約院所接種。