台股近期波動加大，投資人交易轉趨短打操作，根據證交所最新公布數據，2月當沖成交值占比38.62％，高於1月的35.75％；平均每日當沖戶數約11.6萬戶，也較1月的10.8萬戶增加。

證交所7日公布2月台股集中市場交易情況，當沖成交值占比:38.62％、平均每日當沖戶數116,059戶（1月當沖成交值占比:35.75％、平均每日當沖戶數:108,395戶）。

法人表示，2月因有春節及228連假，實際交易天數只有15天，不過，期間市場陸續反應Fed加速升息態度，以及俄烏戰事地緣政治風險，盤面震盪明顯加劇，也使得短打交易再度活絡，當沖成交值及戶數同步成長。

另外，台股2月有交易戶數300.65萬戶，略比1月有交易戶數312.72萬戶減少，也反應市場面臨不確定因素壟罩，已有不少投資人選擇暫且退場觀望。

在成交量週轉率部分，則是連兩月下降至8.80％，1月成交量週轉率為9.61％，主要受交易天數較少影響。ETF成交值占比:4.07％，比1月ETF成交值占比4.27％略為下滑。

進一步觀察自然人成交值比重，2月達61.55％，較1月的60.29％增加逾1個百分點、外資成交值比重28.68％，與1月外資成交值比重28.67％相去不遠。

證交所統計，2月定期定額投資金額約37.43億元，比1月定期定額投資金額45.45億元減少，未能延續創高紀錄。