IC設計廠沛亨半導體（6291）公告2021年度財務報告：營業收入約10.44億元、年增11.4％，平均毛利率26.5％、年成長2.4個百分點，歸屬於母公司淨利約3,776萬元，相較2020年大幅成長87.8％，每股盈餘為1.19元，寫下連續兩年獲利正成長，每股淨值約5.01元。

沛亨表示，公司為類比IC產業第一家進駐新竹科學園區的領導廠商，至今已成立超過30年，在電源管理IC領域有相當深厚基礎，惟面臨變化快速之競爭環境下，連續虧損多年而於2018年引進策略伙伴振曜集團，之後得以更靈活的策略與彈性化之運作，逐步調整公司體質並強化執行力，至2020年開始轉虧為盈，去年（2021年）也穩定獲利。

沛亨除原有電源IC之相關應用，近期亦朝多角化策略發展，加入網路光通訊等轉投資事業，各領域間之資源整合仍具挑戰性，需待時間磨合以期發揮綜效。沛亨公告1月合併營收為1.16億元、月成長38.5％、年增18.1％，寫下單月歷史新高。