台灣微軟7日宣布與長期夥伴宏達電（2498），推出國產雲原生5G企業專網解決方案，協助全球企業極大化5G與邊緣網路的發展，並落實VR及AR應用多元化，同時也協助宏達電透過微軟的全球資源挹注，進一步拓展海外市場。

隨著5G商轉後，電信產業積極發展通訊加值服務、深化垂直整合應用，加速企業推動智慧營運及數據決策，為全球5G商用市場在疫後下帶來新一波產業升級契機，微軟與宏達電攜手打造高效安全的5G企業專網解決方案，加速企業布局5G智慧應用。

HTC VIVE企業解決方案部門資深副總經理鮑永哲表示，全新HTC 5G企業專網及邊緣雲VR解決方案有助於企業提升管理效能與競爭力，而未來HTC也將續與微軟共同建立企業在地5G生態系，為台灣軟硬體產業升級貢獻心力，並全力擁抱全球及台灣電信運營商創新升級。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，此次雙強合作，期盼能藉由宏達電在通訊產業的累積技術經驗，搭配微軟Azure for Operators 5G雲原生技術5G核心網相輔相成，賦能更多5G創新智慧應用，期能協助台灣國產5G企業專網解決方案走進國際市場。

「HTC 5G獨立組網專網場域」透過HTC的5G獨立組網（Standalone, SA）網路技術及先進且完整的端對端的企業專網解決方案，結合HTC遠端串流軟體平台管理服務、邊緣運算技術、符合開放式架構標準的5G網路軟體、全方位高度安全網路防護機制、及XR全套服務解決方案，可達成高傳輸、低延遲及廣連結的5G獨立組網專網環境。結合微軟專為電信商打造Azure for Operators，實現國產雲原生5G企業專網解決方案。

Azure for Operators以電信產業DNA為基礎，並由微軟強大開發者生態系支援，整合Azure電信業軟體、邊緣網路產品及既有AI、IoT等雲端服務混合雲方案，提供超過60個虛擬化網路功能（VNF）及雲端原生網路功能（CNF）虛擬網路，雲化技術提供企業具有網路彈性、低成本、擴充及管理效益的5G方案，滿足企業多樣多地部署需求。

透過微軟安全合規的資料中心，除能於全球各地保障5G的高可用性和低延遲，提供企業彈性分散式部署並同時維持高效集中管理。而符合各地市場需求的雲原生 5G解決方案，可加速全球企業開發5G智慧應用解決方案，建構創新的商業模式。

此外，HTC 5G企業專網解決方案透過VR導入，具低建置成本、低空間需求、高度整合性三大優勢。企業將可快速把VR體驗帶入企業應用場景中，省去初期硬體購置成本，快速打造虛實整合場域，實現包括即時影像監控、多人連線、XR、4K、8K影音大流量應用場景、廠房教育模擬訓練、VR多人教育訓練、協作雲端管理教育系統等，創造多元商用解決方案。