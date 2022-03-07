由於303全台大停電引發民怨，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利雙雙請辭以示負責，行政院發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌予以照准，董事長職務指派由經濟部曾文生政務次長代理，總經理由副總經理王耀庭接任，另外因經濟部長王美花非常辛苦，要求務必在六個月內督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫。

羅秉成表示，有關本月3日停電事件，王美花部長已於今日下午4時赴行政院提呈「303停電事故檢討報告」，親向蘇貞昌就事故發生原因研判以及未來改善對策進行調查結果報告。

經濟部報告指出，本件事故肇因係台電公司興達發電廠345kV（北）開關場配合興達二號機環保停機大修，並進行斷路器編號3540、3550的維護保養工作，施作過程中因斷路器編號3540的六氟化硫（SF6）含水量過高，故將該斷路器所屬區間的絕緣氣體SF6抽離回收，惟各該操作人員於本月3日進行隔離開關3541測試時，卻未先確認相鄰區間的絕緣氣體SF6的壓力情形即逕行操作，造成短路接地故障，導致後續引發連結至龍崎超高壓變電所的南部地區發電機組全數跳脫，包括大林、南火、興達、核三、麥寮、嘉惠、豐德等電廠均受影響，合計減少約1050萬瓩的供電能力，相當於當日全系統用電需求的三分之一。

報告提及，由於上開機組跳脫造成南部地區供需失衡，系統自動切離保護，全台電力系統受到瞬間頻率變化影響，引發中、北部地區低頻卸載，導致中、北部部分地區亦有用戶停電，造成全台停電戶數約549萬戶。

蘇貞昌在聽取報告後指出，台電肩負全國發電及輸電任務，每一度電都要經過很多台電人的努力才能送供全國家戶及各個產業使用，備極辛勞，但如今卻因操作面的錯誤，致生此件單一電廠事故而影響全國輸配電的停電事件，嚴重影響民生產業，有負國人期待，非常不該。

蘇貞昌指出，此次事件也突顯即使我們的電力備轉容量足夠，但卻存在電網韌性不足的問題，應從各方面檢討防錯機制的有效性，以及建立整體的風險管理系統，以強化電網的韌性，在作法上可朝在台電的管理組織上，研議增設風險管理之專責單位，並提高電網管理的層級，且應給予足夠的人力物力，期能徹底發掘系統性風險，落實各項風險控管措施。

同時，他也請經濟部針對此次事件所發現的諸多問題，以專案方式儘速邀集國內、外的專家學者，協助進行徹底地檢討與改善，對於台電因此所需的人力、經費等必要資源，政府全力支援。

據經濟部所提出的報告顯示，此事件發生係第一線操作人員之技術操作錯誤及監督不周所致，相關人員應予究責，權責單位應從速、從重依法懲處，而涉刑責之人員由檢調續予調查。對此，蘇貞昌同意台電董事長楊偉甫以及總經理鍾炳利請辭，董事長職務指派由經濟部曾文生政務次長代理，總經理由副總經理王耀庭接任，此外相關報告內容亦請經濟部依程序對外公開，接受公評。

針對王美花部分，她也再次向蘇貞昌表達願負政治責任之意；不過，蘇貞昌認為，近年來王美花戮力規劃執行包括能源轉型、三接工程、抗旱整備及應變、班班有冷氣、台商回台投資，以及國際經貿談判佈局等重大政策，方方面面都盡心盡力，非常辛苦，且著有成績。

蘇貞昌表示，經濟部轄管國營事業包含中油、台電、台糖、台水等眾多公司，而此次事件經調查亦顯示，係屬台電第一線操作人員之技術操作錯誤及監督不周所致，經濟部長之於台電雖有督導之責，不過現階段更重要的任務是儘速盤整及加強全國電網韌性的改革工作。

蘇貞昌強調，特別責成王美花部長務必於六個月內，督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫，包括推動分散式電網建設，使電網架構朝全國融通及區域韌性雙軌並進等精進作為，不再重蹈覆轍，這才是對國人應有的負責態度。