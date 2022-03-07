高雄鹽埕區城中城大樓趕拆，上個月揚塵擾民又污染環境，工務、環保局雙雙開罰，強化防塵措施後已見改善。但當地居民無奈表示，整天噪音巨響才無解，市府也只發給「每戶」100元超商禮券、橘子禮盒，感覺沒什麼誠意。

鹽埕區新舊大樓兩樣情，城中城加速拆除，鄰近老舊大樓也會另外進行拉皮重整工程。（袁庭堯攝）

2021年10月城中城深夜大火、造成46名住戶逃生不及葬生火場，事後遭鑑定為危樓，2021年12月開拆。高市府以公益性跨區區段徵收方式，預計將城中城拆除後改建為公園，以七賢國中舊校址東側基地做為區段徵收抵價地及社宅基地。拆除加改建費用約6000萬元，鄰近大樓拉皮重整工程約4000萬元。

為了加速拆除，頂樓原本2輛怪手作業增加至4輛，打除時有專人灑水澆灌，維持土石濕潤，避免揚塵。（袁庭堯攝）

記者實地現勘，城中城原本為12樓高建物，目前已拆至8樓，頂樓原本2輛怪手作業增加至4輛，打除時有專人灑水澆灌，維持土石濕潤，避免揚塵。

2月東北季風旺季，拆除工程一度造成周邊社區煙塵瀰漫、空污嚴重，當地居民曬衣、停車都遭黑色塵土覆蓋，苦不堪言，無奈也只能緊閉門窗。

工務局表示，考量城中城遭烈火侵蝕、荷重度不足，拆除工程從頂樓逐層往下，目前進度超前，契約規定7月完工，但市府預計在4月底前拆除完畢。

工務、環保局均派員稽查，工務局表示，合約載名包商須設置「防塵網、自動灑水措施、隔音棉」，隔音棉設置在鷹架包覆的帆布內側，配合拆除作業，設置於拆除樓層及往下一層，一二樓常設，阻隔橫向噪音。

不過，2月時工務局發現包商沒有在施工前先灑水浸潤，導致打除作業揚塵遭東北季風吹拂擴散，開罰6000元，並要求在頂樓拆除工程現場加設3條水線，加強噴灑。若再有揚塵擾民情況，罰金會再提高。

針對當地居民生活環境遭揚塵污染的情況，環保局將依《空氣污染防制法》第32條予以舉發，裁處金額為10萬元以上、500萬以下罰鍰。但環保局表示，目前還在請廠商陳述意見期間，尚未開罰。

當地居民表示，揚塵事件改善後已經好很多，但噪音問題難解，每天早上8點準時開拆，但工程有時候延宕到晚上6點後。有些上夜班的人白天需要補眠，根本沒辦法好好睡覺，相當痛苦。開拆前，市府及施工單位也僅致贈周邊住戶「每戶」100元超商禮券，和一份橘子禮盒，感覺沒什麼誠意，也只能繼續忍耐。