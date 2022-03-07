民眾黨新北市議員參選人陳世軒7日上午11時許成立「柯文哲、蔡壁如、陳世軒新莊聯合服務處」，蔡壁如到場力挺。（陳世軒提供／葉書宏新北傳真）

民眾黨新北市議員參選人陳世軒今（7日）成立「柯文哲、蔡壁如、陳世軒新莊聯合服務處」，蔡壁如到場力挺。蔡表示，一直勉勵陳世軒要認真從服務做起，才能為民眾黨、為柯主席打下未來穩固的基礎。

蔡壁如和陳世軒一起帶領團隊進行開幕祈福儀式，期望民眾黨未來在新北市發展順遂，更希望走入群眾，除了要做新北市民最堅強的後盾，更希望從服務做起，讓新北市的市民感受到民眾黨對新北市的重視與用心。

此外，陳世軒更邀請新北市弱勢彩卷協會的朋友一同參與聯合服務處的掛牌儀式，也準備了如白米、餅乾、羽絨外套等民生物資分送給協會的朋友，希望以服務結合公益，希望以全新的模式來深耕地方。

蔡壁如表示，陳世軒過去曾在北市府市長室見習、也在自己的辦公室磨練許久，從他過往對工作認真負責的態度、以及曾經待過美國澳洲的經歷來看，相信未來一定可以為新莊區、為新北市帶來全新的思維，也能為新莊區的市民朋友解決許多疑難雜症。

蔡壁如說，陳身為自己跟柯主席的子弟兵，一定不能漏氣，要好好加油。陳世軒表示，新莊正處於高速發展的階段，參選新莊區市議員是希望自己能夠為新莊注入有國際觀、年輕、非傳統的新血。

陳世軒表示，身為柯和蔡的子弟兵，會全力以赴，代表民眾黨開疆闢土，為新莊市民提供最好的服務。