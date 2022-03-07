台中市政府社會局歡慶婦女節，舉辦「女綻女盛－女力故事分享」活動，邀38名女力代表分享生命故事。(社會局提供／林欣儀台中傳真)

明天就是3月8日婦女節，為展現女性也能頂上半邊天，台中市政府社會局舉辦「女綻女盛－女力故事分享」活動，邀請38名女利代表分享她們的生命故事，其中，擔任檢察官的洪淑姿積極投入婦幼保護工作、新住民楊采瑩則憑藉自身的努力發展料理包宅配事業，更協助新住民語言教學工作。

清水區農會總幹事顏秋月也是受表揚女力代表之一，來自海線農村的她從政20多年，曾擔任清水區首任女性區長。此外，信望愛智能發展中心執行長林寶珍創立原台中縣第一家機構，開啟身障服務專業化的進程，為在地身障者開創人生的一片天空，也獲女力表揚。

今年國際婦女節的主題為「消除偏見（Break The Bias）」，台中市政府社會局長彭懷真表示，台中市女性人口占總人口數50.9％，顯示女性已是台灣重要力量；女權雖較過去進步，但女性要在職場上闖出一片天，仍然面對許多挑戰。

彭懷真指出，今年受表揚的38名女力代表，分別在各政策綱領中勇於突破框架，其中包括「權力、決策與影響力」、「就業、經濟與福利」、「教育、文化與媒體」、「人身安全與司法」、「健康、醫療與照顧」及「環境、能源與科技」六大核心議題。

社會局強調，台中市目前設有8處婦女及新住民培力中心、1處婦女及新住民培力平台，盼培植女性發揮更多能力。