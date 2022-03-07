當「熱情媽媽」李詠嫻遇上「超人媽媽」黃小柔，東西方教養風格大不同碰撞出全新能量火花！熱愛運動、以美式育兒風格為代表的李詠嫻，帶著一雙兒女Ryder和Makayla，與老公為軍人世家的好友黃小柔進行「親子能量挑戰運動PK賽」，討論東西方不同的教養風格。

李詠嫻和艾力克斯夫妻倆在美國長大，是以美式育兒風格為代表的夫妻檔；凡事給予小孩自主空間、讓孩子自主發展。如今兒子Ryder已邁入青春期，女兒Makayla今年將滿13歲，李詠嫻坦言，感受到小孩伴隨年齡增長越來越獨立，「越來越會不需要媽媽一直的照顧」；看著黃小柔三個兒女還小，懷念起Ryder、Makayla還在牙牙學語的時光，「我很懷念小孩還小的時光，因為六歲前是一個很快樂的時間；小柔的小孩還小，這個時段要好好珍惜，因為時間過得很快」。

如今李詠嫻小孩進入青春期，一起運動，成為李詠嫻與小孩培養感情的寶貴時光。夫妻倆陪伴小孩運動的角色也隨之轉換，小時候爸爸艾力克斯擔任教練，帶著小孩學打球，到現在，女兒 Makayla已經能與熱愛跳舞的李詠嫻一起上跳舞課，兒子Ryder也從運動中找到自信。她透露，Ryder小時候第一個接觸的運動是踢足球，踢了大概一年多，發現不喜歡踢足球而且要跑來跑去，因為那個時候他經常跌倒，加上有一點內八，後來找到空手道，「Ryder自己覺得很帥，很願意去認真學習」。

相較李詠嫻夫妻檔在美國長大，老公是軍人世家的黃小柔親子檔，展現出不一樣的親子教養風格，但卻又打破一般人對於軍人世家等同威權教養的想像。一方面非常重視「德、智、體、群、美」五育並重，講究規矩，見人要打招呼、要有禮貌，另方面，在規矩之內，給予小孩在團體生活、尊重別人為前提之下的自主選擇。

黃小柔說，運動在她的育兒教養中，扮演非常關鍵的角色。不同於一般父母在孩子還小的時候會首選親子遊樂園、親子飯店、親子空間等作為外出場所，黃小柔則是從小帶三個兒女走入大自然運動跑跳，上山、下海、沙灘、泳池，「我們的親子互動，有七成以上的時間都在運動當中度過」。黃小柔透露，5歲的女兒桃子生性內向、也相對比較沒自信，但是與其用嘴巴跟她說，自信有多重要，不如帶她出門，讓她實際用自己的力量踢出一顆球，這時候只要適當給她一句肯定，她就能一次次從中長出「原來我真的好棒」的信心。她也透露7歲的大兒子橘子，如今長到138公分，加入學校籃球校隊；語氣裡滿是驕傲。