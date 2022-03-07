埔里鎮桃米社區曾獲選為「金牌農村」，進而蛻變成桃米生態村，在紙教堂旁，以竹編工藝打造的蝶夢亭和夢蝶亭，呼應營造蝴蝶棲地的期許與成果，榮獲今年「台灣景觀大獎優質獎」，也成為生態旅遊與農村體驗遊程的亮點。

921震災後，一手打造紙教堂的新故鄉文教基金會董事長廖嘉展表示，桃米社區發展生態產業，也開創出新生機，改變生活環境，也改善居民的收入；甚至成立Butterfly交響樂團，推動「蛹之聲音樂培力計畫」，開啟埔里藝文發展的新紀元，生生不息，不斷尋求突破，就像是毛毛蟲蛻變成美麗蝴蝶的歷程。

座落在紙教堂旁、荷花池畔的蝶夢亭和夢蝶亭，以天然竹材編製而成，亭頂是蝴蝶幼蟲食草植物大葉馬兜鈴與歐蔓的葉片造型，展現桃米生態村復育蝴蝶的成果。

桃米生態村生態資源豐富，不僅有蝴蝶，還有青蛙及蜻蜓，更是觀賞螢火蟲的熱門景點。水保局南投分局長陳榮俊指出，台灣有419種蝴蝶，大埔里地區有231種；台灣有32種青蛙，桃米社區就有23種，想要觀察蛙類或夜間生態的民眾，可向桃米社區及休閒農業區預約解說服務，不但可以增長知識，還可體驗野外探險的樂趣。

陳榮俊表示，水保局策畫的「跟著蝴蝶去旅行」遊程，可以欣賞桃米生態村四季美景，春夏之交的螢火蟲季即將登場、夏天獨角仙爬上光臘樹，還有4到11月下田採收茭白筍，下半年則是百香果成熟的季節，可謂四時皆美，每個季節都有不同的景觀和體驗。