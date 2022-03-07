從首個漢生病防治機構後，樂生療養院再創新，向前瞻基礎建設爭取到3.7億元的經費，將成立「都會原住民長照大樓」為台灣第一個以都會原住民長者為照顧對象，具有族群特色及文化關懷的住宿式長照機構。7日舉行開工典禮，預計2024年完工，屆時可提供135床位，滿足都會區原住民長照需求。

長照2.0為政府政策重點，也是衛福部積極推動的目標，盼被照顧者獲得有尊嚴的終老，而原住民長照政策，也要發展以原住民族文化、地理為特色的長期照顧體系。部長陳時中出席開工典禮表示，這只是政府在照顧多元族群上的開端，未來持續在多元族群發展上努力。

六都之中，原住民數量最多的縣市即是桃園跟新北，而位處2縣市交界的地區教學醫院的樂生療養院規劃打造地上五層，地下兩層的大樓，並規劃培育原住民族長照人才，保障都會區原住民的長照需求與工作權益。桃園市長鄭文燦也說，培養原住民身份的居服員，可以提升照護品質，也可更貼近被照顧者的需求。

醫福會表示，該長照服務會優先提供給原住民身份者，其他身份者仍可視服務量能開放，目前預估在3至5樓打造住宿型長照機構、提供135床的床位。

該長照大樓完工後可以連結樂生療養院原有的居家服務、日間照護、護理之家等服務，提供桃園、新北地區長者連續且完整的照護與緊急醫療服務，同時也展現文化差異與個體多元需求的長照示範園區，將成為大台北桃園地區醫療的一大亮點，也為台灣的長照服務，建立嶄新的里程碑。