受惠中國大陸玻璃供給緊縮，兩岸平板玻璃價格大幅上漲，台玻（1802）公布2021年財報，稅後淨利114.76億元，創歷史新高，EPS3.95元。台玻董事會7日決議，今年將配發1.82元的現金股利。以台玻7日股價收盤22.8元，現金殖利率達7.98％。

平板玻璃、低幅射(Low-E)節能玻璃、電子級玻纖布與玻纖紗、玻璃容食廚器，是台玻四大主要產品；市場指出，2021年，除平板玻璃價格上漲外，玻纖布與玻纖紗等相關產品價格也在上漲，助長台玻2021年獲利的大幅成長。

除玻璃、玻纖本業，台玻轉投資的實聯化工江蘇廠，從2020年下半年起，在市場需求增加，推升純鹼價格上漲，全年微幅獲利；2021年在全球原物料價格揚升下，實聯化工對台玻的貢獻度預期也會比2020年增加。

不過，從2021年第四季起，大陸房地產市場景氣陷入低迷，加上能耗雙控、限電、環保政策干擾，2022年當地平板玻璃市場價格已較2021年高檔下跌25％左右；供給、需求雙雙下滑，加上2021年基期高，台玻今年營運已出現反轉徵兆。

台玻2022年1月合併營收36.91億元，年減7.62％。

平板玻璃占營收60％以上，台玻指出，從去年第四季開始，受大陸能耗雙控政策，房地產景氣下修、建築工地施工受疫情影響等因素，平板玻璃銷售量及銷售價格均呈向下修正，預期第一季營運將受到干擾。

市場指出，大陸二、三線城市的房地產市場，目前還尚未完成修正。且，能耗雙控、減碳排等政策持續，預期平板玻璃價格下修趨勢持續進行中。