楊鎮浯縣長參加親子體驗活動，與小朋友一起編作高粱掃帚。（中時資料照片／李金生攝）

餵食動物的體驗遊程，最受小朋友歡迎的活動單元之一。（李金生攝）

春天來了，夏天也就不遠了！金門縣府觀光處規畫在暑假7／1-8／31推出以目前最受歡迎的體驗式活動為主軸的「親子嘉年華」，歡迎有興趣的業者加入行列，一起攜手打拚做觀光。

觀光處長丁健剛說明，縣府自2020年起推出「金門親子嘉年華」，獲得熱烈回響，每年報名的大、小遊客有數千人，活動最大的特色是廣邀業者共同參與，協力推出30多項體驗遊程，攜手打造金門旅遊新模式。其中不乏青年創業、創新旅遊亮點，縣府除主導整體行銷外，也協助拓展網路、社群、線上旅行社等通路，成效十分可觀。

觀光處評估，疫情過後的旅遊型態將有一些轉變，主題性高、互動體驗與發掘在地魅力的精緻旅遊，預期將是最受歡迎的旅遊模式。該處今年再度邀請業者一起推出有「金門味」的主題體驗，體驗內容以1-1.5小時為宜，例如以往報名踴躍的手作鱟紅龜粿、一日農夫(金門農特產)體驗，採石蚵、潮間帶生態體驗，就是很好的遊程內容。

縣府歡迎業者共襄盛舉，報名期限自即日起至3／31止，可上〈金門縣政府觀光處網站〉下載報名表，洽詢電話318823＃62791觀光處許小姐。縣府將協助業者優化遊程內容，讓活動更加多采多姿。