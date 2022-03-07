上月為新書拍攝美照並首度挑戰大尺度裸露照的謝忻，在6日驚傳流出多張上空赤裸、若隱若現的露點照，負責統籌拍攝的阿樂表示拍攝的當下，謝忻都有貼胸貼做到完善的防護措施。今（7日）謝忻再度遭到有心人士外流多張尺度更為裸露，疑似直接露點的照片，對此，謝忻在臉書承認那些遭到外流的照片都是未經修圖的毛片，並已在上週二前往派出所報警。

謝忻今日在臉書寫下600多字長文，「從上個月底就開始有熱心的朋友傳訊息給我，告訴我有些不該外流的照片在特定的LINE群組上瘋傳。」她氣憤表示，「我不知道盜取這些照片並散佈出去的人居心何在，覺得好玩嗎？又或是企圖讓我難堪或無地自容？」她坦言這一個多禮拜以來，一直活在恐懼、焦慮、沮喪中。

謝忻表示雖然自己不懂法律，但絕對不會姑息將照片外流的人士，因此她在上週二就前往松山派出所報案，決定讓法律來制裁這樣的惡行。謝忻經紀人回應《中國時報》表示謝忻目前一切正常，「敬業的她仍投入工作拍攝，所有與她合作的廠商也都表態會全力支持她，持續與她合作。」