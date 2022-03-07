金門縣政府今（7日）在衛生福利部雙和醫院第一大樓設立「金門縣政府鄉親服務櫃檯」。（雙和醫院提供）

金門縣政府今（7日）在衛生福利部雙和醫院第一大樓設立「金門縣政府鄉親服務櫃檯」，金門縣長楊鎮浯、新北市衛生局長陳潤秋、雙和醫院院長程毅君等主持揭牌。楊鎮浯開心說，能促成服務檯的設立，盼能提高旅台與地區鄉親的量能，也提供更好、更優質的服務。

楊鎮浯表示，新北市中永和的旅台金門鄉親，人數占全台各縣市大宗，可謂是金門的第二故鄉，縣府為了讓鄉親，即使到了台灣，仍然可感受到濃濃的金門人情關懷與溫暖照顧，特別是在身體不適之際，而醫院猶如一座巨大迷宮，設立服務台，最能直接地幫助鄉親。

此外，在就醫時明確引導方向，節省許多尋找診間的時間，既能方便快速理解就醫的流程，更安撫了鄉親徬徨無助的心情，提供即時與適當的諮詢服務。不僅如此，縣府也在台大醫院、台北榮民總醫院及三軍總醫院等設置金門鄉親服務櫃台，希望金門鄉親在外打拚之餘，也能感受到縣府的關心。

根據金門縣衛生局的統計，早年因為戰地政務時期，金門鄉親有赴台轉診或是緊急後送的需求，多是以台北榮民總醫院為主，幾乎占了八成左右，其次則是台大醫院、三軍總醫院、長庚醫院以及雙和醫院等。加上中永和地區有數十萬的金門鄉親旅居或置產於此，因此也是轉診鄉親的首選醫院之一。

新北市政府衛生局陳潤秋局長表示，很高興今天一同見證金門鄉親服務檯啟動揭牌儀式，雙和醫院作為新北市準醫學中心，相信一定會守護所有新北市民眾的健康，在此代表新北市市長祝福今天活動圓滿成功。

雙和醫院程毅君院長表示，提供以病人為中心的核心醫療服務一直是本院的創院宗旨，此次金門縣政府派員駐點於雙和醫院更可顯現出其對旅居於中和之金門鄉親的用心，本院也會履行對社區的承諾，提供中、永和地區乃至於整個大臺北地區完善及優質的醫療服務。