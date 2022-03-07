藝人吳婉君外型甜美個性大方，近年接連在本土劇《炮仔聲》、《天之驕女》飾演惡女而爆紅，演技精湛被譽為「本土劇女神」、「台8女神」，廣受觀眾喜愛。吳婉君經常透過社群分享日常，日前她自己動手剪新髮型，從中分切換成韓系空氣瀏海，並滿意地稱自己像「妹仔」，網友見狀也搞笑叫她「學生證交出來」，還釣出吳婉君本人幽默回：「在漫畫店」。

吳婉君昨(6)日在IG分享最新動態表示，剛洗完澡很衝動地替自己剪了瀏海，「可能晚餐喝喜酒，腦波特別弱」；從自拍照中可見，吳婉君從原本的中分變成了韓系空氣瀏海，而吳婉君對新瀏海看來相當滿意，直誇自己：「妹仔」、「空氣瀏海看起來好青春」；不過她也抱怨瀏海的麻煩：「但眼睛好癢喔！妹仔都不怕眼睛癢的欸？」

貼文曝光後網友紛紛大讚吳婉君的新造型，回應：「又年輕了10歲」、「變成小可愛了」、「學生證交出來（吳婉君：在漫畫店）」、「什麼髮型都好適合好漂亮」、「好像林志玲喔」、「不管什麼髮型都很美」、「好清秀的感覺唷」、「是妹仔無誤」、「被演員耽誤的髮型師」。

全新8點台劇《一家團圓》即將登場，吳婉君飾演其中一個角色；在最新釋出的預告短片中，陳冠霖宣告李燕為女友，而暗戀陳冠霖的吳婉君，便當場賞了李燕一個巴掌，「惡女」本色再現，劇情張力精彩可期。