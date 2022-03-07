量販超市迎接38婦女節商機，推出明星保養品、女性健康商品等下殺5折起，如SK-II活膚霜加大版約享6折折扣，社群討論度高的明星面膜也有買1送1，加上主婦們最需要的衛生紙優惠，也有最低5折起，超市點數更大方送。

全聯3月10日前於「PXGo！預購館」買美妝商品，SK-II肌活能量活膚霜100g原價5800元，折扣優惠後特價3519元。（全聯提供）

全聯至明（8日）止推出限定「女王的英雄盛典」活動，使用PX Pay支付買線上購全商品，單筆累計消費每滿1000元以上，可獲得1000福利點數回饋，等同於現金100元。為犒賞忙碌女性，3月10日前於「PXGo！預購館」購買美妝商品，單筆消費滿千領券現折88折，推薦「雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華100ml」原價8550元，折扣後特價3511元；及「SK-II肌活能量活膚霜100g」 原價5800元，折扣後特價3519元，近原價的6折。

另為回饋主婦們，全聯實體門市自3月11日至24日推出「衛生紙小學堂」活動，全店衛生紙相關用品最低5折起，任買6串再現折100元；而3月11日至4月14日也有PX Pay轉轉樂，可加碼抽義大利SMEG家電。

愛買量販至明（8日）止，嚴選30款為女性健康加分的商品促銷，最低5折起，如「森田藥妝瞬效安瓶急救面膜」買1送1、「三多鋅美妍膜衣錠」下殺69折，今（8日）前特價449元，養生「華陀扶元堂冰糖純燕窩」特價699元等。

家樂福明（8日）止推出線上購物專屬優惠，包含生鮮、雜貨、日用品領券享9折；指定小家電、保養品最高送2000元電子禮券；新客註冊就送300元購物金及免運券等。

city’super ROYCE軟滑牛奶巧克力、醇巧克力， 各20枚1盒480元。（city’super提供）

city’super獨家引進北海道知名巧克力品牌ROYCE，看好38婦女節及白色情人節商機，即起至3月14日推出白色巧克力優惠，買任款白巧克力消費滿1314元，送市價370元的爆米花巧克力1盒。