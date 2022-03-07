外交部今晚宣布，我國友邦貝里斯總理布里仙紐伉儷應中華民國政府邀請，將於3月8日至12日率團來台訪問，布里仙紐此行是睽違16年後首度以總理身分來訪，為示禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將頒贈「大綬卿雲勳章」，雙方也將就台貝兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。

外交部發言人歐江安表示，布里仙紐總理此行除由蔡英文總統以隆重軍禮歡迎及國宴款待布里仙紐總理伉儷一行，並將頒贈布里仙紐總理「大綬卿雲勳章」，副總統賴清德也將陪同參訪台南，並見證崑山科技大學頒贈布里仙紐總理名譽博士學位。

布里仙紐總理此行也將分別會晤行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，並接受吳部長夫婦款宴。布里仙紐總理另將出席「台灣-貝里斯經濟合作協定投資及經貿商機新世紀說明會」，與貝里斯在台留學生座談，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、台北101大樓、自由廣場及台南奇美博物館。

歐江安表示，布里仙紐總理此次率領多位重要閣員來訪，訪團成員包括：婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）總理夫人、外交、外貿暨移民部長柯特尼（Eamon Courtenay）、教育、文化暨科技部長馮賽卡（Francis Fonseca）、農業、糧食安全暨企業部長麥伊（Jose Mai）、內閣秘書長萊斯利（Stuart Leslie）及投資暨貿易大使布海梅（Jaime Briceño）。

她說，我國與貝里斯邦誼深厚，兩國建交33年以來，雙方在基礎建設、公共衛生、農業、教育、婦女賦權等領域合作密切，成果豐碩。