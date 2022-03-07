彰化縣北斗鎮長李玄在因涉案遭二審宣判有罪，遭彰化縣政府依地方制度法予以停職，7日上午9時指派縣府祕書邱錦模持公文赴北斗鎮公所辦理交接，正式代理鎮長，李玄在親自出席交接儀式，將鎮長印信交給邱錦模，並再三強調一定上訴到底，相信司法終會還他清白。

彰化縣政府指出，李玄在因有《地方制度法》第78條第1項規定之情形，依法自即日予以停止職務，縣府指派邱錦模代理鎮長職務、處理鎮政，交接典禮由民政處長賴致富擔任主持及監誓人，主計處長蕭秀瑛擔任監交人，盼能持續推動北斗鎮之建設與發展，確保鎮民的最大福祉。

親自出席交接印信的李玄在，致詞時再三替自己喊冤，強調圖利與便民常處在模糊的一線之隔，若因個人積極任事而身陷囹圄，實在讓人唏噓；所以他必須親自說分明，讓大家清楚原由，不論前鎮長、他自己和公所團隊，做事都絕對坦蕩、清白，絕無圖利之實。

李玄在說，經諮詢法界人士，多表示不同見解，加上地院和高分院判決落差大，因此會上訴最高法院，他對司法有信心，陰霾終將掃除、露出曙光迎向燦陽。交接結束後，夫妻倆更在臉書貼文述說沉重、悲痛心情，並公開宣告「我一定會再回來！」

2017年間楊麗香擔任鎮長任內，李玄在遭人檢舉經營農藥行違法販售禁用的偽農藥，並要求清潔隊班長違法打開北斗掩埋場大門，供傅姓友人委託的砂石車司機入內，傾倒54公噸建築事業廢棄物。

偽農藥案，二審獲輕判，台中高分院判6個月有期徒刑，得易科罰金，再併科罰金100萬元，沒有應執行刑度；傾倒廢棄物案依「非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪」，一審宣判5年半，二審改判1年10月、褫奪公權2年，刑度雖已大幅縮減、剩下3分之1，李玄在仍因有罪遭停職。

2010年鎮長選舉，當選的李順銘因親友買票遭判當選無效解職，隔年改由兒媳楊麗香參與補選當選，2014年順利連任，2018年任期屆滿，楊卸任、交接印信給丈夫李玄在；如今停職處分，打亂原先尋求連任的選舉布局，外界認為夫妻仍有1人出馬參選。