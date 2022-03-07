俄烏戰火愈演愈烈，促使油價急速飆漲至14年新高，市場擔憂重演能源危機，亞洲股市今（7日）慘綠一片。台股周一開盤下挫逾150點，隨後跌幅擴大一度跌超過600點，三大法人土洋對作，外資賣超822億，刷新外資賣超歷史次高紀錄，而投信則買超76.26億，為連24買，引起不少網友直呼，「投信大爆買」、「大哥真猛」。

台股早盤跌逾150點，以17581.57點開出，在電子權值股帶頭下殺，航運股同步重挫下，拖累加權指數盤中一度大跌逾600點；尾盤權王台積電跌約3%、聯發科跌逾5%，而航運三雄也均跌超過5%，加權指數終場重摔557.83點，以17178.69點作收。

觀察三大法人資金動向，今日合計賣超864.21億，其中外資及陸資（不含外資自營商）一舉大賣822.39億。為今年以來最大賣超，同時也刷新外資賣超歷史次高紀錄，而投信則持續力挺台股，買超76.26億，為連24買，自營商（自行買賣）賣超118.08億。

外資大倒貨致台股暴跌，引發網友一片熱議，有人發現在外資狂賣之際，投信連24天買超台股，且今日外資破紀錄式暴賣，投信依然繼續買超，不少股民驚呼，「大哥真的好猛」、「大哥沒有輸」、「大哥真猛」、「大哥令人感動，真不離不棄」、「大哥今天也大爆買」、「大哥這把賭大了，賭贏就賺翻了」、「大哥加油」、「大哥還接啊，真的猛」、「好猛喔，太神拉」、「投信好猛」、「投信大爆買」。

統計外資單日前五大賣超紀錄，去年2月26日因美債殖利率飆升，股市長線乖離率達歷史高點，當日外資大砍944.07億；而今天受俄烏戰事升溫，原油價格飆漲隱憂，外資大賣822.62億，刷新歷史次高紀錄。

接著外資第三至第五大賣超依序為2007年7月27日美國爆發次貸危機，引發金融海嘯，當日賣超623.98億；2007年3月12日飛利浦鉅額交易賣出台積電股票，外資賣超549.37億，以及2020年3月9日新冠疫情失控，外資賣超545億。