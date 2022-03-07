新北市永和警分局長陳保安為感謝分局內部女性同仁平時上班又要兼顧家庭，尤其警察近來更是針對防疫工作特別辛勞，分局長陳保安特別準備精品咖啡及知名廠牌面膜，逐一贈送給分局及各派出所所有女警、工友、廚工及佐裁員等，讓收到分局長心意的女性同仁都感到十分貼心、溫馨。

陳保安表示，永和分局包括內勤及各派出所共有62位女性同仁，尤其是外勤任職服務的女警們，平日除擔服值班、備勤、巡邏等勤務，下班後還需要兼顧家庭，同時也要辛苦輪值夜班，而女警的細心、貼心與溫柔，除擔任執法者剛強角色外，更扮演著柔和的關懷者，可適時安撫被害人情緒，讓被害人更有安全感與信任感，是警察工作上所不可或缺的一環。

陳保安除特別感謝女警及其他女性同仁們在工作職場上的付出，今年婦女節特地送上精品咖啡及知名面膜，除提醒同仁防疫期間除勤洗手、帶口罩共同防疫外，也祝福她們永遠健康、美麗，以維身心健康。

陳保安特別提醒「跟蹤騷擾法」將於今年6月1日施行，本分局已利用各項集會加強教育同仁相關執勤要領，該法實施後因為加害人跟蹤騷擾的行為態樣五花八門，蒐集犯罪證據依然存在困難，但在有刑事罰則的情況之下，民眾可透過警察機關第一時間介入、保全證據，輔以保護令制度對行為人的約制，或可使被害人不再孤身一人處於漫長的惡夢中，有效遏止跟蹤騷擾犯罪。