受惠毛利較高的太陽能售電業務成長、水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）公布2021年財報，稅後淨利9.1億元，創歷史新高、年增8.14％，每股稅後淨利13.15元。這也是崑鼎連十年賺超過一個股本。

2021年，崑鼎主要業務營收占比分別為：廢棄物處理收入35％、售電收入34％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。

崑鼎指出，2021年以來的售電收入，占整體營收比重已達34％，比過去幾年約三成上下明顯提升。

崑鼎指出，太陽光電領域，未來幾年仍是集團爭取的工程商機。國內市場，政府設定2025年20GW太陽光電裝置目標，且綠色供應鏈及用電大戶再生能源需求持續攀升、穩定電網品質服務需求湧現。在海外市場，崑鼎表示，持續接觸評估美國、澳洲等地的大型專案，並與財務型投資人洽商合作投資，追求穩健發展。

至於回收再利用及水處理領域等循環經濟，崑鼎表示，近年與所屬的母集團中鼎（9933）都積極投入，已鎖定工業廢水、都市汙水的再生利用，並拓展至高科技電子產業的廢水再生回用。