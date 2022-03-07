女星謝忻本來要推出寫真書，卻在出版前遭人惡意外流疑似露點、上空遮胸等大尺度毛片，今（7日）她在臉書表示已報案，淚控外洩者「居心何在」，悲慘的遭遇令人心疼，釣出眾多演藝圈星友暖心打氣，過去也被換臉成謎片主角的高雄巿議員黃捷，也在留言區力挺：「支持報警，讓法律制裁惡行！」

謝忻連續2天被外洩清涼照，今（7日）在臉書表示一個多禮拜的日子，都在恐懼、焦慮、沮喪中度過，「我不知道盜取這些照片並散佈出去的人居心何在，覺得好玩嗎？覺得這樣很厲害嗎？又或是企圖讓我難堪或無地自容？我不知道你是誰，但無庸置疑地，你辦到了。」她擦乾眼淚後，上周二鼓起勇氣到松山派出所報案，不輕易姑息內鬼。

演藝圈好友張勛傑、卞慶華、阿虎、楊晨熙、惟毅、王少偉等都在留言區替謝忻加油，其中不乏公眾人物，像是主播劉方慈、網紅安苡愛、舞陽，就連高雄巿議員黃捷都來了，留言聲援：「惡意散播對女性傷害的圖像不該縱容，支持報警，讓法律制裁惡行。」

黃捷去年被網紅小玉換臉變謎片主角，第一時間就報警處理。（黃捷服務處提供）

事實上，黃捷也有遇過類似的事件，去年網紅小玉涉嫌利用AI技術「偷臉」合成A片，其中一名受害者就是黃捷，她當時氣得向鳳山警分局忠孝所報案完成提告，並呼籲立法院正視數位性暴力的問題，進行修法才能嚴懲惡狼。

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