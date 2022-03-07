高速公路局統計2021年1至9月雪隧北向路段慢速車，發現累犯多出現在平日下午離峰時段，平均行車間距約140公尺、平均時速約56公里／小時。（高速公路局提供）

國道5號雪山隧道有靈異事件？一名網友抱怨，每次走國五接雪隧都會遇見「前車鬼遮眼」，明明限速最高90可以硬生生降速到5-60，出了隧道發現前面根本沒車！文章引發眾多網友共鳴，更感嘆這是每個長隧道都會有靈異事件！

「有沒有人發現每次國五接雪隧都會遇見前車鬼遮眼？」，一名網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》抱怨：「明明限速最高90可以硬生生降速到5-60？然後出隧道再油門大補超車之後，會發現這些車前面根本沒有幾台車」，大嘆這是「真人真事靈異事件分享」、「雪隧鬼遮眼」。

發文引發眾多用路人共鳴，紛紛回應：「好像每個隧道都會這樣感覺進去都磁場扭曲一樣」、「任何隧道都會感覺車子會自己降速」、「每個長隧道都可能發生！二高的中寮隧道，進去前都110邁，進去後車速一直降，降到80~90邁，是怎樣？你們前面有我看不到的？？」。

還有人說：「其實進雪隧前就跟刮刮樂一樣一翻兩瞪眼，要不就是快，要不就是慢，絕對沒有中間的」、「進雪隧就像昆蟲一樣休眠，到出口時才向光性的本能往外衝」、「某些駕駛有幽閉恐懼症，進到洞穴內就很想脫身，一旦發現無法脫身，就在裡面盡情享受幽閉，不願加快腳步。」。

事實上雪隧龜車問題高公局早就注意到，2020年底啟用「慢速車示警系統」，設於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k計3處，去年11月更公布前10大龜車的車號。

高公局提醒，雪隧最低速限是70公里／小時，雪隧慢速車示警系統雖不當作執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限者，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第5條規定；若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第1款，處以3000至6000元罰鍰。