基隆市議會今天舉行臨時會，數十名議員提及228連假塞車問題，憂心城市博覽會出現相同情況，成為負面宣傳。市長林右昌表示，會寬估交通容許量，並持續和各局處研議，重新提出更佳應對方案。

市議員童子瑋指出，228連假市中心交通大打結，當天接到民眾反映被困在東岸停車場長達1小時無法返家，博愛停車場也有類似狀況，他認為，市府應跨局處一同解決，其中產發處可提供廟口人數、統計車流量；觀銷處對外宣傳其他替代路線等，除緩解塞車問題，也能未雨綢繆，為城博會奠定好的基礎。

市議員王醒之提及，城博會期間的交通問題必須審慎檢視，目前市府有2份委外案，包括斥資300萬元委託顧問公司，進行「城博會交通轉運接駁及整體疏運計畫」；另一案則是向交通部公路總局申請經費，針對各展區、停車場接駁路線進行規畫等，但缺乏人行設施報告說明，他認為，如果相關配套沒有研議好，連假塞車惡夢恐會再次發生。

林右昌回應，228連假會嚴重塞車有2個原因，除了當天車多，遊客找不到停車位在市中心打轉外，主要是東岸高架橋上有2起車禍事故，花費較長時間排除，另外公車循環站周邊也有數起擦撞事故，造成嚴重回堵，事後已要求相關局處研議，若城博會出現類似狀況，要更有效率處置，維持交通順暢。

林右昌說，會寬估城博會的交通容許量，重新提出檢討計畫，並將議員意見納入整備，他提及，策展至今市府已開過4次大型籌備會議，3個主展區、1個副展區由不同局處專責，再依功能別分組，每個艙間都有負責人，確保活動順利舉辦。

議長蔡旺璉最後針對城博會報告案做出3點結論，包括請市府妥善規畫交通維持計畫，並加強計程車司機教育訓練，提升運輸服務品質，也應加強宣傳城博會訊息，便利旅客參與提升意願，帶動基隆商機，另加強規畫防疫配套措施。