雲林縣新銳藝術家陳彥廷（右），個展「迷霧漸散」傳遞希望關注生態。（陳彥廷提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣新銳藝術家陳彥廷，面對近年來世界天災頻傳，有感而發以畫筆記錄所見所聞，即日起至4月24日，在雲林縣斗南鎮「他里霧生活美學館」舉辦「迷霧漸散」個展，強調濃霧散去後，必有一片青天，希望透過此次個展的創作傳遞希望，同時喚起對於自然生態的關注。

28歲的陳彥廷為台灣藝術大學書畫藝術系碩士高材生，專攻水墨畫，曾獲行天宮人文獎水墨成人組第1名、中部美展墨彩部第1名等大獎，畫作經常描繪夢境空間意念，充滿奇幻現實交融風格，藉由水墨畫呈現人生哲理、關注自然生態，令人省思生命意涵。

陳彥廷表示，「迷霧漸散」個展作品，從大自然動物的角度出發，以第3人稱觀望各種生命的旅程，每幅畫都代表生命脈動中，某個時刻的命運窗口。動物角色象徵純淨的靈魂，既無辜也無知，漫漫地漂泊在大千世界中，載浮載沈，牠們嘗試遵循命運的軌跡，卻總是迷失在黑暗中。

陳彥廷說，創作時，多方嘗試將畫面與不同形式的繪畫媒材、裝裱進行搭配，系列作品中使用老式建築窗框予以加工，像是觀看每個物種所經歷的瞬間與無數個生命的旅程，讓觀賞者能從這些純真且誠摯的生命中獲得安寧，同時喚起對於自然生態的關注。

藝文界認為，陳彥廷的創作富含著來自土地的養分，作品特別以台灣物種為創作題材，包含台灣藍鵲、黃金鼠耳蝠、紫斑蝶等，相當具有巧思與意義，也表現出他對雲林家鄉、環境的珍視，更展現出新生代藝術家的思維與創作能量。

陳彥廷繼承父親雲林水墨大師陳玄茂的藝術天分，陳玄茂獲獎無數，作品典藏在各大美術館，擅長以情寫境。陳彥廷則融合新、舊藝術，在傳統水墨畫中加入奇幻元素。父子曾於2018年在雲林縣北港文化中心舉辦「大地墨痕」聯展，2人畫作取材一實一虛多元精彩，大獲好評。