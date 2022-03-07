為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，首梯次受召集人員5日8時起自行前往戰術位置（山腳國小）報到，隨即編成連隊由幹部引導，帶著行李搭軍用卡車至營區，展開14天教育召集。（陳怡誠攝）

近日「史上最硬教召」登場，不過外界對於教召是誰要去？是怎麼抽出來那些人要教召的等問題十分好奇。對此，曾經擔任過職業軍人的網紅「工業凱C」以曾任軍中參一的經驗，爆料關於教召的4點內幕；同時她還透露有5種人不太容易會被挑選去教召。

關於教召誰要去、抽到誰、怎麼抽我想很多人好奇，為什麼有些人連續好幾年年年報到，有些人一輩子也沒被抽到？「工業凱C」6日在臉書上表示，「在這邊我這個前參一（人事）要告訴大家幾個恐怖的事實」：

一、他們跟你說抽籤，你就是被抽到？「工業凱C」指出，其實根本沒有所謂的電腦抽籤，「我們完全看誰順眼選誰，但因為被選來的人會很不爽，所以我們都推給電腦選的，以免被打」。

二、為什麼去年被選到的人今年還是很容易被選到？「工業凱C」直言，「因為我們都拿去年學長的舊資料出來改啊！」她還進一步指出，如果可以沿用舊資料為什麼會想要自己重新做呢？所以我們通常就是把舊資料叫出來改個檔名然後把一些不能用的、期滿的刪除修改一下。

三、有哪些人不容易被選到？「工業凱C」透露，有住太遠的（幫國家省車馬費、也怕你遲到）、身材體型特殊者（管經理裝備的會靠腰）、名字字太特殊大家不知道怎麼念（我也不知道怎麼打乾脆跳過）、軍事專長是爽缺已經被志願役佔滿了的人、前科犯（我們並不會想要找自己麻煩）

四、女生不會被教召？「工業凱C」坦言，依規定也會教召女兵，但基於以上三點，應該不會有人想找自己的麻煩，「想像如果你們單位參一與找了一個女生教召員近來，其他人要特別安排她的起居、找合適的裝備，他不被白眼到死？」