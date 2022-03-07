美國考慮禁止俄羅斯石油進口，布蘭特原油聞訊暴衝到每桶139美元，連帶拉抬石化上游原料漲勢。Platts報導，油價步步攀高，最新石化上游原料現貨報價悉數跟漲。其中，對油價波動敏感的苯原料勁揚逾9％，每噸達1220美元，下游SM同步上漲近7％，每噸1395美元；PX、OX也大漲9.7％、8％；乙烯也反映輕油成本墊高，續漲2.44％，每噸1260美元，台塑化（6505）及具芳香烴一貫優勢台化（1326）受惠加分。

分析師指出，由於油價短線急漲，亞洲部份輕油解裂廠無法轉嫁原料成本，開工率甚至不升反降，4月部份廠家開工率降到八成。五大泛用樹脂後續現貨報價的跟漲力道引發關注。

近期芳香烴市場漲勢堅挺；苯原料受益俄烏政治衝突推助原油飆漲，加上市場缺口仍存，交易轉趨活絡，韓國市場周漲幅達13.6％，創七年高價；SM雖有大陸產能增加，但韓國、東南亞和台灣需求健康，加上中國貿易商積極尋求出口機會，也創逾九個月新高。

此外，甲苯受到來自印度、印尼及越南的買盤興趣湧入，顯示需求表現良好，中國華東及華北地區紛紛調漲報價，重回2014年9月中旬高點。

廠商表示，乙烯隨著原油高漲，連帶影響成本走揚，已有生產商正考慮降低開工率，來因應原料成本持高和下游需求疲軟的情況，東南亞市場周漲超過4％，創2018年8月底來新高；丙烯則因歐美原油上漲給予成本支撐，加上生產商出貨相對順暢，韓國市場周漲3.3％，觸及2014年10月中旬高點。丁二烯維持近5個月高價。