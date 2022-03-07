(19:20)
基輔市長克里琴科(Vitalii Klitschko)表示，基輔周圍都發生激烈的戰鬥，主要在西北部的城市外圍，包括布洽( Bucha)、戈斯托梅利(Hostomel)、沃爾澤利(Vorzel)、伊爾平(Irpin)都遭到攻打。他氣憤的說，這些都是住宅社區，俄軍正在屠殺平民。
戈斯托梅利鎮的鎮長普里利普科(Yuri Illich Prylypko)中彈身死，該鎮官方臉書(Facebook)表示：「鎮長普里利普科在向飢民分發麵包，以及為病人分送藥物時遭到殺害。」
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基輔市長克里琴科(Vitalii Klitschko)表示，基輔周圍都發生激烈的戰鬥，主要在西北部的城市外圍，包括布洽( Bucha)、戈斯托梅利(Hostomel)、沃爾澤利(Vorzel)、伊爾平(Irpin)都遭到攻打。他氣憤的說，這些都是住宅社區，俄軍正在屠殺平民。
戈斯托梅利鎮的鎮長普里利普科(Yuri Illich Prylypko)中彈身死，該鎮官方臉書(Facebook)表示：「鎮長普里利普科在向飢民分發麵包，以及為病人分送藥物時遭到殺害。」
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