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台中興中街昨(6日)一場大火造成6死6傷憾事，民眾直擊有男子從6樓墜下，撞凹一輛白色轎車車頂，所幸男子意識清楚，身體多處擦挫傷送醫治療；受損車輛車主楊小姐今現身表示，幸好車子停在那，也救人一命，目前朝報廢方向處理；網友大讚車主「真正的美女」、「善心女子會有福報」。

昨日台中中區興中街大火造成6死6傷憾事，袁幸男子站在6樓遮雨棚待救援時墜樓，正好掉在停在路旁白色轎車車頂，雖然造成車頂嚴重凹陷變形，但也救了他一命，經袁男姐姐敘述，袁男在等待救援時踩空掉下去，並非跳下去。

台中大火有名男子踩空墜樓撞凹一輛白車車頂。（資料照/陳淑芬攝）

車頂凹陷的白色轎車車主楊小姐表示，昨日火警時人正在對面，看見不斷有火舌噴出濃煙密布，接著看見有人從6樓掉下來正好落在自己的轎車上，她表示有嚇一掉，但也慶幸車子正好停在那裡，救人一命；關於車子被撞出一個凹洞，她表示心情很複雜，後續會與討險公司討論相關事宜，也認為會偏向報廢方向處理，「應該是不會修了」。

網友看見白色車主楊小的回應表示「這才是真正的美女」、「如果是一般人可能會氣到覺得自己很倒霉，女車主真的大氣」、「佛心的車主，妳能這樣想，相信妳會有福報」、「善心女子會有福報，祝福你此生一切順利」、「謝謝你的寬容善良的心，你讓人感覺溫暖」、「轉念。讓生活過得更好」、「楊小姐人美心好」、「善良女車主，會有好報」。