俄羅斯和烏克蘭的戰事仍在繼續，戰況仍然十分膠著，雙方開戰的同時也進行過幾次談判。資深媒體人黃暐瀚分析，他個人預測，烏克蘭戰局將出現2種發展。第一，是爆發全國性戰爭，第二，只拿下基輔以東地區。

黃暐瀚7日在TVBS政論節目「新聞大白話」表示，現在俄軍很明顯是從由北往南、由南往北、由東往西進攻，因此，烏克蘭首都基輔被俄軍拿下，只是時間的問題而已，因為俄軍大軍駐紮在基輔以北20多公里的地方，之前傳出可能沒有油料，但這只是補給出了一點問題，只要後勤跟上，俄羅斯要拿下看來是勢在必行的。

黃暐瀚續指，烏克蘭總統澤倫斯基，這2天改口稱願以「非北約模式」來談，即烏克蘭不加入北約，但這樣的條件，都已經開戰10幾天，僅是這樣的條件，能滿足普丁的目標，讓他撤軍嗎？看起來是不可能，因為俄軍都已經拿下幾個大城，實質佔領這些地區，且烏克蘭大部分地區制空權，已經被俄軍拿下，北約又不肯幫忙戍守烏克蘭領空。

因此，可預期的是烏克蘭戰局將出現2種發展。第一，是爆發全國性戰爭，即俄軍拿下烏東和烏西地區佔領全境。第二，只拿下基輔以東地區。黃暐瀚強調，法國總統馬克宏這次扮演關鍵角色，可以和普丁不斷通話，近日甚至展開第四度通話長達105分鐘，卻還是未能勸動普丁撤軍，但可以知道的是，馬克宏將不會是對抗俄羅斯的角色。