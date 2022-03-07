遠雄建（5522）在交屋潮持續挹注下，今年業績大豐收！今（7）日最新出爐的2月營收，單月持續在高檔水位，達20.63億元，比去年同期大幅成長93.7％；累計前二月營收達47.83億元，比去年同期大躍進1.34倍。

遠雄建在桃園總銷金額逾百億的超級大案「遠雄新未來」自去年九月後陸續完工交屋貢獻下，業績大噴出！再加上全台其他六大案也密集完工交屋下，全年繳交出亮眼的成績單。

2021年前三季稅後純益31.07億元，較2020年同期21.38億元大幅成長45.3％，每股稅後純益達3.98元，大幅優於前一年同期的2.7元。市場預期，遠雄建獲利表現將優於近幾年，今年股利可期。

展望今年，「遠雄新未來」還是第一季完工交屋的主力之一，去年第四季交屋入帳大約七成，另外還有2022年持續交屋認列。法人預期，遠雄建今年上半年業績還是會維持在高水位無虞。