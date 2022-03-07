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一年一度專屬女人節日來臨，全國電子3月7日至13日期間限定推「3.8女王節全國加倍寵愛」，指定家電九折，電視七折起，SAMSUNG 75型QLED量子電視更是下殺69折，只要61,900元，為寵愛女王購買指定電視滿額還能再拿好禮三選一，直接把價值16,600元的Dyson Corrale直捲髮造型器帶著走。

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