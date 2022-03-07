全台百貨通路市占第一的家電通路商集雅社（2937）7日公布2021財報，去年營收31.91億、淨利1.17億元，EPS達3.2元，董事會擬配發現金股利2.25元，以周一收盤價38.05元估現金殖利率約5.9％。

集雅社去年營收、獲利同創新高，但成長幅度相對不如以往，也使得配發率約七成左右。唯集雅社在1-2月陸續展新店，包括1月在廣三SOGO、遠百竹北展店，2月更於台南三井outlet開新店，預期今年全台店數上看70家。

受惠新店業績挹注，集雅社1月營收年增34.68％，創下同期新高；集雅社表示，由於去年底缺貨問題獲得緩解，消費者訂購的產品陸續出貨，加上農曆年前換新家電需求，因此帶動業績同步提升。

集雅社表示，近兩年疫情影響，無法出國帶動消費力道旺盛，國內百貨業者及購物中心持續展店，集雅社2月繼台中三井Outlet表現不俗後，接續前進台南三井Outlet，以兩種不同型態的專櫃提供服務。集雅社總經理蘇在基表示，截至2月底集雅社全台共有64家門市，今年有望朝70家門店邁進。

未來持續針對大型百貨及購物中心設點，並搭配電商、街邊店等多元的銷售方式提升營運動能；且隨著5G、AI、IoT的發展與基礎建設越來越成熟、內需市場持續擴大，遠端操控、專業AI智能控制家電商品已是現在家電主流，集雅社與三星合作的全品項體驗館即開先鋒，目前分別在高雄義享天地、台中廣三SOGO等展店，儘管晶片荒與塞港問題未解決，但以目前市場熱度來看，消費力道未衰減，相當看好今年營運表現。