據大公文匯全媒體報導，香港第五波新冠疫情嚴峻，香港衛生署及醫管局今天（7日）下午舉行疫情記者會。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，截至今日零時，香港新增2萬5150例確診個案，其中32例為輸入個案，其餘為本地個案。第五波疫情累計48萬4136例確診個案。

港府當局宣布，為更加準確掌握數據及較高風險確診者適切支援，今天傍晚6時起，正式推出快速抗原測試陽性網路呈報平台。陽性檢測人士會因應情況優先安排社區隔離設施。當局會派員上門，安排陽性個案在當日或翌日進行鼻腔拭子檢測。