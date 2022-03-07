303全台大停電引發民怨，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利雙雙請辭以示負責，行政院長蘇貞昌予以照准，並指派經濟部曾文生政務次長代理董事長。同時，蘇貞昌肯定經濟部長王美花的政績予以慰留，要求她務必在六個月內督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫。王美花被慰留理由在網路上引發熱議，許多網友直呼十分傻眼。

羅秉成表示，有關本月3日停電事件，王美花部長已於今日下午4時赴行政院提呈「303停電事故檢討報告」，親向蘇貞昌就事故發生原因研判以及未來改善對策進行調查結果報告。

對於王美花表達願負政治責任，行政院長蘇貞昌認為，近年來王美花戮力規劃執行包括能源轉型、三接工程、抗旱整備及應變、班班有冷氣、台商回台投資，以及國際經貿談判佈局等重大政策，方方面面都盡心盡力，非常辛苦，且著有成績。

蘇貞昌也責成王美花部長務必於六個月內，督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫，包括推動分散式電網建設，使電網架構朝全國融通及區域韌性雙軌並進等精進作為，不再重蹈覆轍，這才是對國人應有的負責態度。

此事也在PTT上引發網友熱議，「停電四次不用下台」、「搞慰留大戲」、「出包都是基層的錯，長官永遠不會錯」、「怎麼不是火速開鍘而是慰留」、「爛透了，真的爛」、「經濟部長真好當，通膨斷電錢照領，官照當，加入民進黨，什麼都不用管，也有部長當」、「慰留啥啦？演哪齣啊」。

還有些網友則說，「她在哪個重大政策上有努力，可以說來聽聽嗎？」、「重大政策，比如說三次跳電嗎」、「完全想不出她有做什麼有益台灣的政策」、「大賣場設抗漲專區算重大政策的話，乾脆找家樂福執行長來當經濟部長好了，一定做的比她好，臉皮有夠厚，死不辭職」。