俄烏戰事拖累全球經濟，加上中國科技業持續面臨監管壓力等利空衝擊，亞洲股市7日（周一）紛紛不支倒地，使亞股進入技術性熊市。

MSCI亞太指數7日一度重挫2.8%，距去年2月17日創下的高點已回檔逾20%，陷入技術性熊市。在區域股市中，香港恆生指數跌到近6年新低，在香港掛牌的中國股票指數摔到2009年3月以來最低，東京日經225指數下挫近3%。中國股市也難逃賣壓，滬深300指數跌幅逾3%。

亞股大跌的主因是美國考慮禁止俄羅斯石油進口，刺激國際油價持續飆漲，投資人擔心全球通膨情勢會進一步惡化，包括印度、南韓、泰國等亞洲國家非常仰賴進口石油，因此更容易受到國際油價上漲衝擊。

新加坡IG集團市場策略師Jun Rong Yeap表示，「俄烏衝突將持續主導市場情緒，目前沒有看到解決的跡象，因此可能持續抑制追逐風險的情緒。」經濟制裁顯然無法阻止俄羅斯的侵略行徑，但這些懲罰措施反倒影響全球經濟成長，高油價對企業獲利和消費者支出前景構成威脅。

日本Resona資產管理公司首席策略師下出衛認為，只要油市不穩，其他市場就無法穩定。