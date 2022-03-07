KPMG在7日發表《2022年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，在生技醫藥產業，企業期望透過併購維持創新並提升自身市場競爭力，因此併購交易在2022年仍被看好，70％的專業投資者表示將增加併購活動。

此外，過半數（52.7％）私募基金投資者的投資活動將至少增長10％。隨著疫情所帶來的醫療新契機持續發展，在未來一年，醫療照護與生技產業預計將持續受到高度關注。

針對疫情的改變與未來投資狀況加以分析。過去一整年全球飽受疫情影響，變種病毒Delta及Omicron的侵襲再度衝擊醫療資源體系；然而，生技製藥產業已同時陸續開發檢測試劑及疫苗，醫療照護領域也開始廣泛應用智慧醫療。

疫情為全球帶來極大的影響，包括勞動力短缺、工資及物資上漲、供應鏈斷鏈等，卻也為醫療照護與生技領域帶來快速的進步，從遠距醫療到虛擬臨床實驗，讓整體醫療產業進入智慧新世代。

根據《2022年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，2021年上半年醫療照護與生技領域的併購交易活動較前兩年更為活躍，顯示其需求依然強勁，併購儼然成為企業發展重要的一環。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植表示，過去兩年疫情的動盪讓企業開始對併購高度重視，回顧2021年底甲骨文收購Cerner一案，突顯了醫療照護與生技領域成為投資者的首選標的，科技公司積極跨領域整合科技與醫療，布局智慧醫療發展，生技製藥公司則透過併購強化競爭力；此外，全球受託開發製造（CDMO）市場規模龐大，併購已成為全球CDMO產業的趨勢與成長策略之一，隨著今年初上路的生技醫藥產業發展條例的受託開發製造（CDMO），展望2022年將為醫療照護與生技產業帶來更強勁的併購潮。