森鉅違反重訊申報 遭處違約金5萬元 19:532022/03/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心7日表示，對森鉅科技材料公司（8942）違反重大訊息申報規定處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，森鉅公司於111年2月8日董事會通過光洋科投資案之意向書，惟對董事會決議有關該交易標的物之性質及總交易金額等影響投資人判斷之基本資訊均未予以揭露，核有違反櫃買中心處理程序第3條第2項規定之情事，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣5萬元。 台睿生技違反暫停交易規定 遭處違約金30萬元 淳安違反重訊 證交所開罰5萬元 #光洋科 #森鉅 #櫃買中心 #處以違約金 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買全台17場次投資人講座即日開放報名 09:312022/03/01 財經 台開違反重訊 共開罰10萬 04:102022/02/25 證券．權證 櫃買出手 強化資訊揭露 04:102022/02/26 證券．權證 櫃買投資人講座 開放報名 04:102022/03/03 證券．權證 櫃買111年債券市場線上宣導說明會 圓滿成功 19:182022/02/22 財經 《櫃買市場》櫃買中心修正規章強化ESG資訊揭露及股東會決議即時公告 10:512022/02/26 財經 歐付寶7日申請登錄興櫃一般板股票 16:162022/03/07 財經 今年來有4檔永續發展債券上櫃掛牌 10:592022/02/23 財經 櫃買中心籲券商 強化資安 04:102022/02/19 證券．權證 櫃買中心3月推戰略新板宣導說明會 12:502022/02/23 財經 《櫃買市場》櫃買中心：未受停電影響 電腦系統正常運作 17:052022/03/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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