櫃買中心7日表示，對森鉅科技材料公司（8942）違反重大訊息申報規定處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，森鉅公司於111年2月8日董事會通過光洋科投資案之意向書，惟對董事會決議有關該交易標的物之性質及總交易金額等影響投資人判斷之基本資訊均未予以揭露，核有違反櫃買中心處理程序第3條第2項規定之情事，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣5萬元。