新光金控／醫院董事長吳東進7日表示，看好醫療科技、大健康產業的發展，隨著後疫情時代來臨，新光醫院將應用ICT結合醫療先進科技擴建醫療大樓，預計未能將成為新醫院設計取經的對象。

生策會七日舉行第六屆第五次理監事聯席會，除了恭喜創辦人王金平，獲日本敘勳授予最高等級「旭日大綬章」，預計周三（3/9）將與美國前總統甘迺迪之女－卡洛琳．布維爾等四位海外人士一起授章外，也聘任吳東進與金仁寶集團董事長許勝雄為顧問。

吳東進表示，台灣在2021年65歲以上人口已超過總人口的16％進入高齡社會，預計2025年會超過20％成為超高齡社會（super-aged society），高齡化及少子化的加速已成為趨勢；因應這個趨勢，集團著手推動從銀髮族的食、衣、住、行、育、樂及醫(醫療的醫)的生活園區，目前新光在板橋就有一個結合全齡住宅、月子中心、住宿型的健檢診所、音樂廳、及有三個游泳池的產前、親子、銀髮健康水適能的園區，該園區榮獲生策會2020年SNQ標章肯定的銀髮健康宅。

他說，後疫情時代來臨，新光醫院在邁向30周年的同時，將以新思維來設計新醫療大樓，因疫情影響取消探病及限制照顧者，新設計會使部份單人病房採歐美化的total care方式照護，將來醫療創新產品也會導入這棟新大樓做場域驗證及使用，例如正負壓病房、獨立空調開刀房，AGV行動機器人(應用在送餐及CSR衛材供應的傳送)、AI智慧診斷、自動化檢測系統，及與日本新幹線車廂內使用相同的固態光觸媒空氣淨化機，或是採用最新型CT整合的HYBRID ROOM手術室，都應用ICT結合醫療先進科技！相信擴建完成後的新光醫院能成為新醫院設計取經的對象，參與未來台灣這些領先國際的醫療科技。