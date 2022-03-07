海運業去年獲利大爆發，長榮海運發出40個月年終獎金，羨煞不少上班族，官網近日也公告年度人員招募資訊，陸勤人員共12項職缺，起薪更是跳漲到46K，引起不少網友熱議，紛紛直呼想跳槽了。

有網友今（7日）在Dcard工作板分享長榮海運2022年徵才資訊，包括營業人員、文業客服人員、貨櫃運輸管理人員、船舶運務人員、船舶監造人員、財務人員、法務人員等12項職務皆有開缺，讓她驚呼「薪水跳漲了，新人居然到了46000，今年預估海運業依然很不錯」。

長榮海運公告2022年人員招募資訊，引起網友熱烈討論。（圖／擷自長榮海運官網）

不少網友看見徵才資訊紛紛留言，「不是不想進~是進不去」、「不要po文啦！哈哈哈這樣大家會搶破頭」、「新人直接四萬六有誠意給推，大家只要看起來乖巧合面試官眼緣一定會上的」、「前幾天物流徵才也沒那麼熱絡，這就是年終40個月的威力嗎」、「每個月都月光族一樣存百萬」，也有許多網友躍躍欲試，許多回文都是提問與討論。

就有過來人好心提醒應屆畢業生可把握機會，「這次招募就是配合畢業季」、「應屆生是公司偏好，但也有不少是非應屆進去的」、「平常往來書信跟作業用到的系統都會是英文，所以英文好對於這個行業會比較吃香啦」、「筆試不難喔，英文什麼的都不難，重點是面試哦，有相關知識比較加分」。