中時娛樂邀您看韓國史詩級歷史大片《茲山魚譜》

歡迎參加電影交換券抽獎活動，觀賞3/11起上映的《茲山魚譜》。

《茲山魚譜》。（捷傑電影提供）

《茲山魚譜》，在全球影展上狂掃14項大獎，並斬獲第42屆韓國青龍獎最佳劇本、最佳男主角、最佳攝影與燈光、最佳剪接、最佳音樂5大獎項，以及第57屆韓國百想藝術大賞電影部門大賞，並於全球票房高達32億韓元（約台幣7400萬元），成為韓國年度本土賣座片之一，電影將於3月11日在台上映。

❤️參加方法：立即至《中時娛樂》ＦＢ

1.追蹤《中時娛樂》ＦＢ並按本文讚

2.標記一位好友（例： @XXX）

3.貼上本站《娛樂双周》最有興趣的新聞連結

就有機會獲得3/11起上映的《茲山魚譜》交換券「2張」

▶參加申請至 3/9 23:00截止

▶截止後小編私訊中獎人領票方法，未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問，請勿回覆私訊。

▶領票方式：3/10 赴本社（台北市艋舺大道303號）領取，時間另行告知。

⚠注意事項

若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。

♠️ 《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。

♠️ 《中時娛樂》有權不事先通知下中止、調整活動內容、並以本IG公告內容為主。