中時娛樂邀您看韓國史詩級歷史大片《茲山魚譜》
歡迎參加電影交換券抽獎活動，觀賞3/11起上映的《茲山魚譜》。
《茲山魚譜》，在全球影展上狂掃14項大獎，並斬獲第42屆韓國青龍獎最佳劇本、最佳男主角、最佳攝影與燈光、最佳剪接、最佳音樂5大獎項，以及第57屆韓國百想藝術大賞電影部門大賞，並於全球票房高達32億韓元（約台幣7400萬元），成為韓國年度本土賣座片之一，電影將於3月11日在台上映。
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▶參加申請至 3/9 23:00截止
▶截止後小編私訊中獎人領票方法，未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問，請勿回覆私訊。
▶領票方式：3/10 赴本社（台北市艋舺大道303號）領取，時間另行告知。
⚠注意事項
若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。
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♠️ 《中時娛樂》有權不事先通知下中止、調整活動內容、並以本IG公告內容為主。
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