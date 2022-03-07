一名網友在《Dcard》PO出一碗黃澄澄的食物表示，發現一款奇怪又好吃的食物，很像沒結凍的布丁，跟燒仙草一樣可以加料，由於是頭一次看到，覺得很新奇，想詢問大家有吃過嗎？照片曝光後讓不少老饕暴動，直呼「比燒仙草好吃！」、「超好吃的，是我的童年啊」。

原來這款整碗都是黃色的甜湯叫做「燒布丁」，原PO表示，很像布丁湯的概念，味道有一點像果汁牛奶，跟燒仙草的吃法一樣，可以選料，他個人還蠻喜歡的，詢問大家知不知道燒布丁？照片曝光後引起廣大迴響。

網友PO出「燒布丁」，吃法跟燒仙草一樣可以加料。(圖/截自Dcard)

有網友覺得「燒布丁」吃到一半就會結凍，有點可怕。(圖/截自Dcard)

網友紛紛回應「甜蛋液+牛奶？？」、「感覺就是融化的布丁，還有我水喝太少的顏色」、「我覺得比較像蛋黃液」、「我媽有次買布丁豆花回來加熱，就變成你那樣，放冷又凝固一點了」、「感覺小時候有吃過」、「真的邊吃邊結凍，跟燒仙草一樣」。

有內行人解答，其實就是傳統飲料店的自製布丁，還沒有凝固前的樣子，跟燒仙草差不多概念。不少老饕看到後興奮大喊「我超愛欸…現在很少地方有賣了！！！」、「我覺得超好吃」、「還記得小時候都在金門吃，莫名懷念欸，突然好想吃喔」、「燒布丁超好吃的…是我的童年啊」。

不過也有人不以為然表示「感覺就是用粉泡出來的怪東西」、「我覺得超甜，還是吃一般的布丁就好！」、「吃起來超可怕，撈起來湯匙的邊上都會凝固，然後再放久一點整碗凝固，就像被切碎的布丁…好可怕，但我朋友卻覺得好吃，因人而異啦」。