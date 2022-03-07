本月9日即將舉行韓國總統大選，本次大選與過去幾屆有極大不同，過去對外政策重點是北韓，但這次卻聚焦於中國，並且在各領域全方位談論韓中關係。此一現象與美中關係有關，也與目前韓國社會存在一股反華的負面情緒有關。專家認為，韓國如果在美中關係中選邊站，會讓自己身處兩大陣營對立前沿的不利地位。

《環球時報》專報導指出，以往競選過程中，候選人的外交政策重點是朝鮮，這一次他們聚焦中國，並且在安全、經濟、社會、文化等各領域全方位談論韓中關係。突出的「中國現象」背後有著複雜的因素，也與選舉形勢膠著有關。

上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌表示，本屆韓國大選算是討論中國議題最多的一次，「韓國的地理位置決定其最好是發揮橋樑作用，如果『選邊站』，就會將自己置於兩大陣營的對立前沿。」

中國社會科學院中國邊疆研究所助理研究員葛小輝也表示，這次大選的特點是，無論是所謂進步勢力還是保守勢力，都在借各種機會談論中國。

詹德斌表示，韓國大選「中國現象」突出的成因相當複雜，過去的韓國總統在執政末期往往面臨支持率下降至20%甚至更低的情況，文在寅如今的支持率卻仍然保持在45%左右，同時高於兩名主要候選人的支持率，這加劇了本屆大選的膠著局面。此外，前幾屆大選期間，中美關係並未像現在這麼緊張，韓國在外交上選邊站的壓力也不像今天這麼大。

來自韓國的學者、同濟大學韓國研究中心副主任丁榕俊表示，除了美國的影響，本屆韓國大選頻繁談論中國的原因還包括當年中韓的薩德風波影響至今，以及北京冬奧會期間兩國發生爭議。美國和薩德是結構性因素，最近的短道速滑比賽、韓服等風波則是偶然性因素。

詹德斌認為，韓國以前主要討論 「中國機會」，即如何強化與中國的經濟合作，但近些年逐漸演變成談論「中國風險」。由於這種傾向愈發明顯，加上美國施壓以及中國經濟發展迅速，韓國人因此更加主動、全面地談論中國。

至於近年來韓國對華負面情緒日益擴大，葛小輝認為，一些總統候選人想利用甚至刺激這種情緒來迎合激昂的民族主義傾向，為自己爭取選票。在國際風雲變幻的大背景下，外交日益成為韓國不同勢力進行政治鬥爭的工具。

韓媒評論稱，從相關言論看，部分總統候選人是想借助中國議題來吸引年輕人的選票——今年1月韓國一項有關「對周邊國家好感度調查」的民調顯示，在20歲至39歲的受訪者中，有相當多的人對華持負面看法。

詹德斌說，如何搞「平衡外交」是韓國處理外交關係時應該慎重考慮的。中韓關鍵在於兩國能否突破束縛，形成相對獨立的雙邊關係。如何減少直至消除目前韓國的對華負面情緒並強化公共外交，也是需要兩國努力解決的問題。