俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的戰火持續延燒，烏克蘭北部、東部與南部都有激烈戰事，首都基輔更遭到飛彈與火砲狂轟濫炸，情況危殆。據美國媒體《華盛頓郵報》披露，西方國家已開始為烏克蘭出現流亡政府預做準備，並評估烏克蘭西部大城利沃夫或波蘭作為流亡政府據點的可能性。對此，空軍退役中將帥化民直言，成立流亡政府對美國是最有利的。

美國有線電視新聞網（CNN）6日指出，歐美官員目前正就協助烏克蘭成立流亡政府進行討論，其中包含烏克蘭總統澤連斯基及其政府是否該遷往烏克蘭西部大城利沃夫（Lviv），或在波蘭成立流亡政府。

帥化民7日受邀上TVBS政論節目「新聞大白話」，他表示，烏克蘭總統澤倫斯基是演員出生，因此很會演戲，民調從20%多飆漲至90%多，被塑造成民族英雄，天天用電台廣播號召烏克蘭人拿起武器反抗俄羅斯軍隊打游擊戰，而俄羅斯經不起這種消耗，因此，第一階段俄軍採圍而不打、圍而不攻的戰術，手上還保留了轟炸機及不少導彈未使用，重型武器也沒有投入，但烏克蘭方面也保留不少前蘇聯時期留下的武器，所以戰事才會打的拖拖拉拉。

主持人詢問，所以俄羅斯手上的籌碼更多一些嗎？帥化民表示，首都基輔被圍，其他城市的烏克蘭軍隊又無法馳援基輔，若其他招式也都沒用，那最後的招式，才是撤出基輔成立流亡政府。帥化民強調，美國會希望烏克蘭問題很快解決嗎？不會，因為流亡政府雖然起不了決定性影響，但能做到破壞和騷擾的功用，所以才會有流亡政府的說法，這對美國最為有利；但對普丁而言，就會多一層顧慮。