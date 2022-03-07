中職樂天啦啦隊「RakutenGirls」副隊長曲羿（曲曲）擁有甜美外型、性感身材，IG狂吸22萬粉絲。近日氣溫驟降，曲曲到飯店泡湯，不忘曬大尺度福利照，讓大批網友看得血壓飆高。

曲曲昨（6日）在IG打卡某家位於淡水的飯店，寫道：「鬧中取靜，需要舒壓」同時上傳6張照片，放在首圖的最為震撼，畫面中，曲曲一絲不掛地坐在池裡，微濕的秀髮披在背後，辣露光滑的美背，再用纖細手臂巧妙地遮住雙峰，輕閉雙眼享受溫泉的洗禮。

另一張照片，曲曲穿著白色浴袍，坐在沙發上拍照，可以看到勻稱的美腿映入眼簾，中間還出現神秘的三角陰影， 唯美又性感的模樣讓再度讓網友大飽眼福，紛紛留言：「第一張太性感啦（咦～我鼻子怎麼出血了）」、「很誘人啊」、「曲曲～背影殺手太美了，好好放鬆」、「美女好美！美背！」、「可惡，我的口水」，連同隊的啦啦隊女神琳妲（林羿禎）都幽默地留言：「該來溫泉蛋了」。

今年33歲的曲曲，憑著幼齒的外型抓住男粉絲的心，不過她曾在節目《綜藝大熱門》公開素顏，被現場來賓選為當天所有素顏女星中落差最大的，對此她大方接受批評，還自嘲長得像樹懶，高EQ的回應反而贏得觀眾的好感。