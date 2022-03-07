俄烏開戰後，俄羅斯政府以外交手段反擊國際制裁，發表了「不友好國家地區名單」，除了美國與北約國家以外，台灣竟然也名列其中。俄羅斯把台灣列入「不友好國家地區名單」，也在網路上引發熱議，更有網友直言，「美國都不敢做的，俄羅斯做到了」。

俄媒《塔斯社》報導，俄羅斯聯邦以下國家與地區人民視為不受歡迎的對象：美國、加拿大、歐盟國家、英國、烏克蘭、蒙地內哥羅、瑞士、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬力諾、北馬其頓；以及日本、韓國、澳大利亞、密克羅尼西亞、紐西蘭、新加坡和台灣。塔斯社特別在台灣後面加注「被認為是中國(大陸)的領土，但自 1949 年後，長期有自己的政府在管理」

此事也在PTT上引發網友熱議，「美國都不敢做的，俄羅斯做到了」、「笑死，不友善『地區』還是『國家』？」、「笑死，完全展現台灣人的阿Q精神勝利法」、「好像哪裡怪怪的，笑死」、「真的會笑死」、「又被獨立了」、「台灣何時取消俄羅斯免簽」、「這該譴責了吧」、「我好興奮啊，趕快打吧」、「抓到了，俄羅斯支持台獨」。

還有些網友則說，「不是，這名單很搞笑耶，把烏克蘭列為不友善國家，不是快打下來了」、「烏克蘭對我們超壞的」、「俄相較烏還比較承認台灣的主權」、「拜託，完全不用期待烏克蘭之後會幫台灣」。