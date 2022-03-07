國際法院今天召開聽審，烏克蘭當庭指俄羅斯總統蒲亭撒謊，以烏克蘭犯下種族滅絕展開侵略，呼籲國際法院採取緊急臨時措施制止俄羅斯非法行為。

烏克蘭2月27日向設於荷蘭海牙（Hague）的國際法院提告，指控俄羅斯錯誤指稱入侵烏克蘭是為了防止種族滅絕，國際法院今明兩天舉行聽審，今天上午烏克蘭先出席呼籲採取緊急臨時措施的要求，明天由俄羅斯代表出席回應。

此外，近日美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，華府希望國際法院在聽審中，對烏克蘭提出的要求採取行動。

烏克蘭常駐克里米亞自治共和國代表柯尼夫契（Anton Korynevych）今天發言要求莫斯科停止入侵。

柯尼夫契表示，他們現在位於國際法院名為和平宮的建築中，但烏克蘭國內人民正面臨著侵略戰爭，而在法院裡的另一端俄羅斯席位是空的，俄羅斯人不在這裡，而是在戰場上（侵略烏克蘭）。

他說，蒲亭（Vladimir Putin）的謊言導致烏克蘭人民死亡，犯下戰爭罪和反人類罪的是俄羅斯。呼籲國際法院採取緊急的臨時措施制止俄羅斯非法行為。

俄羅斯以保衛烏東頓巴斯（Donbass）地區宣布自治的2個共和國而對烏克蘭發動進攻，此外，俄國也指責烏克蘭對東部人民進行「種族滅絕」。

烏克蘭向國際法院提告，主張種族滅絕的說法並不屬實，在任何情況下都不能為入侵提供法律依據，並根據1948年「防止及懲治滅絕種族罪公約」，對俄羅斯提起訴訟。

國際法院根據國際法解決各國提交的法律糾紛，聽審之後數天或數周內可以裁決是否採取臨時措施防止情況惡化，接著再進行審理，過程可能長達數年，此外國際法院雖可裁決，但即使判俄羅斯敗訴，俄羅斯是否會遵守裁決也有疑慮。