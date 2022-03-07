屏東一名楊姓女子駕駛小客貨車，違規併排停車占據慢車道，造成一名機車騎士為了閃躲與大客車擦撞，重傷不治。楊女當下覺得車禍與自己無關，開車離開現場，事後被依肇事逃逸及過致人於死等罪判刑，還被吊銷駕照、永久不得考領處分。她不服提起行政訴訟，遭到屏東地院駁回。可上訴。

根據判決書，2019年3月21日下午4時多，楊女駕駛自小客貨車，行經屏東市大連路與勝利東路口，並停放該處外側車道，後方陳姓女騎士為了閃避楊女的車，與大客車擦撞，陳女倒地送醫搶救後不治。

楊女目睹車禍經過卻沒等警察到場，事後也沒有通報警察機關，就開車離去，被員警認定「肇事後致人死亡未依規定處置而逃逸」交通違規告發，裁罰吊銷小型車普通駕駛執照，永久不得考領。

楊女不服提起行政訴訟，表示事發前5分鐘就併排停車了，當下陳女停在快車道等紅綠燈，綠燈亮起時，陳女直行，沒有為了閃車而往左偏的行為，加上陳女與大貨車發生擦撞的地點是在違停的前方10公尺處，推斷是為了超越大貨車卻未保持安全間隔才會出意外，根本與自己無關。

此外，楊女說她是待到救護人員到場將被害人載離，現場已無相關人等後，才判斷跟自己無關後離場，並沒有肇事逃逸，相關處分過苛，違反憲法比原則，因此訴請撤銷該處分。

屏東地院審理後，仍認為證據顯示閃避併排違規停車仍是車禍發生的主因，且楊女目睹車禍發生卻沒通知警方、也未等警方到場，也未留下姓名或聯絡方式，即逕行離去。準此，原告駕車確有過失情形，且過失行為與車禍肇致被害人死亡間均具有因果關係，最後以未違反比例原則及交通管理處罰條例規定，駁回該訴訟。全案可上訴。