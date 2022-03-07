全台最慘！台南永康6天停5次電 今晚逾7千戶又停電 20:452022/03/07 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 繼303全台大停電後，今天傍晚6點30分左右，台南市永康區、東區又短暫停電。(示意圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼303全台大停電後，今天傍晚6點30分左右，台南市永康區、東區均短暫停電。其中，永康區雖停電大約只有1至2分鐘，但這已是永康最近6天以來的第5次停電，引發不少民眾上網抱怨。 台電台南區處表示，今天傍晚6點29分左右，永康鹽行配電變電所因地下電纜故障導致饋線跳脫，造成永康區一帶7511戶停電。經派員緊急前往現場進行搶修，已於6點30分全部復電完成，停電只有1分鐘。 美掀備用電源安裝潮 3次全台大停電卻不下台 黃士修發「欠電」雞排嗆爆王美花 #停電 #6點 #永康 #6天 #1分鐘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉南4400戶又停電 民轟太扯 04:102022/03/06 生活新聞 303大停電王美花被慰留 曾文生暫代台電董座 18:302022/03/07 政治 指王美花基層經驗不足 郭正亮：蔡英文對她很有意見 15:542022/03/07 政治 303大停電備轉率24％靠光電灌水 綠能不穩證實缺電 04:102022/03/06 政治要聞 蔡政府5年5次大停電 她批名聲全毀：告訴全世界一件事 08:282022/03/07 政治 303大停電引爆民怨 王美花卻被慰留原因曝光 網全傻眼 20:022022/03/07 政治 303大停電社區維修費近10萬 葉元之助居民向台電求償 16:112022/03/07 生活 全台大停電 藍委要蔡政府承認能源政策錯誤 14:042022/03/07 政治 彰化西濱區間測速重啟 6天已55件違規 汽車狂飆132公里 15:292022/03/07 社會 高雄戰車撞歪電線桿會停電？ 台電回應了 12:262022/03/06 社會 303大停電後 前核四廠長爆台灣缺電的真相吐一句 18:392022/03/06 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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