繼303全台大停電後，今天傍晚6點30分左右，台南市永康區、東區均短暫停電。其中，永康區雖停電大約只有1至2分鐘，但這已是永康最近6天以來的第5次停電，引發不少民眾上網抱怨。

台電台南區處表示，今天傍晚6點29分左右，永康鹽行配電變電所因地下電纜故障導致饋線跳脫，造成永康區一帶7511戶停電。經派員緊急前往現場進行搶修，已於6點30分全部復電完成，停電只有1分鐘。